Шевченківський районний суд Львова визнав винним у недбалому ставленні до військової служби полковника Олега Б., який належно не перевірив документи та безпідставно виключив з військового обліку 10 офіцерів запасу. Суд призначив йому 4845 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, полковник Олег Б., працюючи у одному з ТЦК, протягом березня – квітня 2022 року безпідставно виключив з військового обліку 10 офіцерів запасу з правом безперешкодного виїзду за кордон.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно.

Щодо полковника склали протокол про недбале ставлення до військової служби. На засідання суду Олег Б. не прийшов, але подав заяву, у якій визнав свою провину.

Справу розглянув суддя Петро Невойт, який дослідив усі матеріали та визнав військового винним у вчиненні адмінправопорушення, призначивши йому 4845 грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.