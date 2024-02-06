Турківський районний суд Львівщини визнав працівника Самбірського районного ТЦК Сергія Г. винними у незаконному копіюванні інформації з закритих баз даних. Суд призначив йому дрібний штраф у 170 грн. Це уже четвертий працівник цього ТЦК, якого штрафують за копіювання закритої інформації.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці січня 2024 року, оператор відділення обліку мобілізаційної роботи другого відділу Самбірського районного ТЦК та СП Сергій Г. незаконно копіював інформацію з обмеженим доступом.

Працівники СБУ виявили незаконне копіювання даних та склали щодо працівника ТЦК протокол про адмінправопорушення, який підписав обвинувачений. Додамо, що це уже четвертий працівник цього ТЦК, який притягують до відповідальності за копіювання закритої інформації. Раніше суд розглянув справу ще щодо трьох працівників районного ТЦК.

Справу розглянув суддя Ростислав Ференц, який дослідив матеріали та визнав працівника ТЦК винним у адмінправопорушенні, призначивши 170 грн штрафу. Також Сергій Г. має сплатити 605 грн судового збору. На постанову можна подати апеляцію.