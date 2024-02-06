Червоноградський міський суд Львівщини виніс вироки двом уродженцям Запорізької області Андрію К. та Руслану Л., які відмовились від мобілізації та написали відповідні заяви начальнику ТЦК. Чоловіки заявляли про неправомірні дії працівників ТЦК, зокрема, що вони пройшли ВЛК за п’ять хвилин без присутності лікарів. Обом чоловікам суд призначив по три роки тюремного ув’язнення.

Як вказано у вироках суду, які винесли у лютому 2024 року, уродженці одного села Запорізької області Андрій К. та Руслан Л. 20 липня 2023 року були визнані придатними до військової служби та отримали мобілізаційні розпорядження, однак наступного для чоловіки написали відмови від проходження служби. Надалі чоловіки ще двічі писали відмови від отримання повісток на відправку до військових частин. Щодо них порушили кримінальні справи через ухилення від мобілізації.

Андрій К. та Руслан Л. заявляли, що дії працівників ТЦК були неправомірними, зокрема, що у них забрали мобільні телефони, затримали та утримували без їх згоди. Чоловіки стверджують, що пройшли військово-лікарську комісію за п’ять хвилин без присутності лікарів. Обоє заявили, що займаються волонтерством і мають незадовільний стан здоров’я.

У суді посадовець ТЦК заявив, що Андрій К. та Руслан Л. не надавали будь-яких документів щодо їх незадовільного стану здоров’я. Справи розглянув суддя Андрій Жураковський, який дослідив усі матеріали та визнав чоловіків винними в ухиленні від мобілізації, призначивши їм по три роки тюрми. Вироки ще можна оскаржити.

Додамо, що львівський суд призначив 4845 грн штрафу полковнику ТЦК, який безпідставно виключав офіцерів запасу із військового обліку з правом виїздити за кордон.