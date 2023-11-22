Тернопільський міськрайонний суд присудив уродженцю Вінниччини 2 роки ув’язнення за шахрайські дії з майном студентів Тернопільського національного медичного університету. Чоловік приходив в гуртожиток до знайомих позичав в них ноутбуки, а потім здавав їх в ломбарди.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік обшахраював чотирьох студентів в період з 16 січня по 30 січня 2023 року. Шахрай обіцяв, що ноутбуки бере на два-три дні для проведення досліджень.

«16 січня обвинувачений перебував в кімнаті гуртожитку Тернопільського національного медичного університету разом з потерпілим. Чоловік в студента попросив позичити йому ноутбук Acer Aspire 3 на один день, пообіцявши повернути його. Однак того ж дня увечері пішов в ломбард і здав техніку, а за неї отримав понад 8 тис. грн прибутку», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 14 листопада.

Такі ж шахрайські дії чоловік провернув 25, 28 і 30 січня, позичивши в інших студентів ноутбуки і здавши їх в ломбард. Загалом шахрай завдав матеріальної шкоди на суму понад 84 тис. гривень.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю. В суді розповів, що в січні 2023 року він проживав у гуртожитку. Тоді у нього було скрутне матеріальне становище через ігрову залежність і він взяв покористуватися у чотирьох знайомих їх ноутбуки, мав намір здати їх в ломбард, хоча потерпілим пообіцяв невдовзі повернути, однак все-таки здав їх у ломбард. У вчиненому обвинувачений розкаявся та просив його суворо не карати.

Тернопільський міськрайонний суд призначив чоловіку покарання у вигляді позбавлення волі на строк – два роки та один місяць. Також він повинен сплатити одній із постраждалих 4 тисячі гривень.