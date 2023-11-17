У Києві волонтери у військовій формі збирають готівку нібито на потреби армії

У Києві поліція затримала п’ятьох чоловіків у військовій формі, які називали себе «волонтерами» і збирали кошти нібито на ЗСУ. За словами активіста Олега Симороза, йдеться про представників фонду «Врятуй рідну країну». Про це 17 листопада повідомила Нацполіція.

Правоохоронці розповіли, що із соцмереж їм стало відомо про «конфлікт між громадянами в Оболонському районі столиці щодо збору грошей на потреби українських військових». Своєю чергою, громадський діяч Олег Симороз уточнив, що конфлікт стався між «волонтерами» фонду «Врятуй рідну країну» та активістами, які прийшли до місяця збору коштів. Активісти запитали нащо працівники фонду носять військову форму та попросили їх показати документацію, яка підтверджує правдивість зборів. «Волонтери» не змогли нормально пояснити на що зирають гроші, натомість почали грубити, ображати активістів і насміхатись над пораненнями Олега Симороза, який на початку війни втратив обидві ноги.

«Далі ми дізнаємося, що вони працюють тут за ставку заробітної плати, яку виплачує фонд грошима, які люди донатять на ЗСУ. З огляду на те, що це готівка, то враховувати її неможливо, саме тому шахраям так подобаються збори готівки. Далі частина грошей на кишеню, ну і на ЗСУ небагато, бо треба ж подяки у хлопців клянчити, бо бізнес має працювати. Схема тупа як двері», – стверджує Олег Симороз.

Активіст повідомив, що за деякий час до місця конфлікту приїхали особи, серед яких він впізнав Карена Мелькумова – уродженця Узбекистану, який раніше проживав на території окупованого Криму. Також прибув Микола Осаула, директор фонду «Врятуй рідну країну», який почав звинувачувати Олега Симороза в тому, що він «прикривається своєю інвалідністю».

Через деякий час активісти викликали на місце події правоохоронців. У поліції Києва зазначили, що їх працівники доставили до територіального управління поліції п’ятьох представників благодійного фонду. Поліція кваліфікувала подію як шахрайство. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 Кримінального кодексу України. У рамках розпочатого кримінального провадження дізнавачі перевіряють усіх представників фонду, а також документацію установи.

Волонтери-шахраї, які збирають готівку в Києві, тепер використовують тітушок та продовжують дурити людей.



Сьогодні з небайдужими громадянами ми навідалися до однієї з точок збору готівки шахраїської організації «Врятуй рідну країну», яку очолює Микола Осаула. Нічого хорошого я… pic.twitter.com/zkeXXrdocG — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) November 16, 2023

Згідно з відкритими даними, засновником фонду «Врятуй рідну Україну» є Микола Осаула. Фонд заявляє, що займається зборами коштів на найрізноманітніші військові потреби – від транспорту до дронів. Ця організація фігурувала в розслідуванні «Військового кур'єру». Журналістам вдалось з’ясувати, що «волонтери» дійсно збирають кошти нібито на ЗСУ, проте як саме використовуються зібрані гроші – невідомом. Для прикладу, організація збирала гроші «на мікроавтобус для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади». Втім, як виявилося, ця машина до українських десантників так і не доїхала. У 95-й бригаді повідомили, що про Миколу Осаулу їм нічого не відомо. Осаула в розмові з «Військовим Кур’єром» підтвердив, що куплену машину він так і не передав 95-й бригаді, але «передасть авто якійсь іншій частині».