Поліцейські провели низку обшуків у причетних до шахрайської схеми

Поліція викрила шахраїв, які видурювали гроші у волонтерів та військових під приводом продажу автомобілів, яких насправді не існувало. Схему організували в’язні однієї з колоній на Житомирщині, повідомила в середу, 4 жовтня, Національна поліція.

За інформацією правоохоронців, два організатори і четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбувають покарання у виправній колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Окрім них, до складу групи входили ще шестеро людей, які не перебувають у в’язниці. Саме вони отримували гроші на свої рахунки, невелику частину залишали собі, а решту пересилали в’язням.

За інформацією поліції, шахраї розміщували в інтернеті оголошення про продаж автомобілів і навіть обіцяли доставити їх на фронт. Зокрема, вони обіцяли автомобілі за цінами, що були нижчими за ринкові, та завдяки різним легендам легко входили в довіру до потенційних покупців. Натомість як тільки отримували гроші, переставали виходити на звʼязок і зникали.

Як розповіли в поліції, від дій шахраїв постраждали військовослужбовці й волонтери, які купували автомобілі на потреби ЗСУ. Зокрема, в телефонній розмові з одним із захисників, який зацікавився автівкою в оголошенні, зловмисник розповів вигадану історію, що начебто його батько теж воює, а відтак він хоче допомогти військовим і готовий особисто доставити автомобіль до лінії фронту. Шахрай просив перерахувати лише кілька тисяч гривень на бензин. Згодом у дорозі автомобіль начебто «зламався», і шахрай попросив гроші на його «ремонт». У такий спосіб шахраї привласнювали від кількох тисяч гривень до повної вартості автомобіля.

Ще один із ошуканих, поранений військовий ЗСУ, під час перебування в госпіталі разом із побратимами хотів придбати для свого підрозділу автомобіль Volkswagen Transporter за 120 тисяч гривень. Через те, що «продавець» зробив знижку до 100 тисяч гривень і сам зголосився доставити автомобіль на передову, чоловік довірився йому та перерахував впродовж двох тижнів усю суму, але автівки так і не отримав.

Поліцейські повідомили, що вже встановили 22 людей, які переказали кошти шахраям. Утім дані, які вони отримали у процесі слідства, свідчать, що кількість потерпілих внаслідок злочинної діяльності шахраїв значно більша.

Поліцейські також провели обшуки за місцем відбування покарання організаторів і активних учасників шахрайської схеми, а також за місцем проживання їхніх спільників, причетних до шахрайських дій, у Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях. Поліцейські вилучили «робочі» записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, планшети, носії інформації тощо.

За результатами проведених обшуків організаторам та активним учасникам угруповання уже оголошено про підозру в шахрайстві. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.