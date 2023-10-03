Шахраю повідомили про підозру

На Івано-Франківщині кіберполіцейські викрили шахрая, який збирав гроші на лікування важкохворої дитини, яку видавав за свого сина. На момент збору грошей дитина вже померла. Зловмиснику повідомили про підозру в шахрайстві.

Як повідомили в поліції, 36-річний мешканець Івано-Франківська у соціальній мережі поширював неправдиві повідомлення про збір коштів, начебто на лікування дитини. В повідомленні також вказував власні банківські реквізити.

«Поліцейські встановили, що у постах аферист поширював серед користувачів однієї із соціальних мереж попередньо отримані ним із Інтернет-сторінки одного із лікувальних закладів фотознімки онкохворої дитини, яка після проведення хірургічного втручання у 2021 році померла. Дитину аферист видавав за свого сина», – йдеться в повідомленні поліції.

У такий спосіб шахрай отримував гроші, які використовував на власні потреби.

Під час обшуків у його помешканні поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти, банківські платіжні карти, чорнові записи та інші речові докази його злочинної діяльності.

Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 ККУ). Йому загрожує покарання у вигляді обмеженням волі на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють інших постраждалих від протиправної діяльності підозрюваного.