Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин, щоб підтвердити факт отримання допомоги

У Києві оголосили підозру двом чоловікам, які підробляли листи від військових частин і отримали благодійної допомоги на 1,7 млн грн. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора у вівторок, 19 березня.

Як розповіли у відомстві, підозрювані, не маючи жодного відношення до ЗСУ, надсилали благодійним фондам та волонтерським організаціям від імені військових частин листи із запитом на отримання гуманітарної допомоги.

Після цього благодійні фонди зв’язувалися із шахраями за вказаними ними номерами телефонів та домовлялися надати необхідну допомогу.

Надалі вони під виглядом представників військових частин з печатками нібито цих частин отримували від представників фондів тактичне знаряддя, медичне обладнання та аптечки, які реалізовували на власний розсуд. При цьому оформлювали акт прийому-передачі допомоги. Як доказ від фонду військовій частині шахраї навіть погоджувались зробити спільне фото.

«Шахрайство викрили, коли представники благодійного фонду зв’язалися з однією з військових частин, щоб підтвердити факт отримання допомоги, однак військові повідомили, що жодних листів до фонду не писали і допомоги не отримували», – розповіли у прокуратурі.

Наразі встановлена причетність підозрюваних до семи епізодів шахрайства на загальну суму близько 1,7 млн грн.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько півмільйона гривень, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, підроблені документи та печатки військових частин, гуманітарну допомогу, військову форму та інші речові докази.

Шахраїв затримали, їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.