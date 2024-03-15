В Бучач чоловік приїхав як переселенець

На Тернопільщині 30-річний чоловік виманив у жителів Бучача 2 млн грн під приводом збору на допомогу для ЗСУ. Більше того, він запевняв місцевих чоловіків, що зможе допомогти їм виїхати за кордон і для цього просив гроші наперед. Затримали шахрая у Львові. Наразі йому повідомлено про підозру, а поліцейські збирають докази його причетності до шахрайств в інших областях.

30-річний житель Київської області переїхав в місто Бучач на Тернопільщині після повномасштабного вторгнення як переселенець. Чоловік спочатку заприятелював з місцевими бізнесменами і зумів налагодити довірливі стосунки. Після того почав під різними приводами виманювати в них гроші. За інформацією активіста з Бучача Романа Довбенка, йдеться про Богдана Радько-Гагінаву.

Поліцейські з’ясували, що першим в шахрайську пастку потрапив житель Бучача, який позичив киянину 6 тис. доларів на купівлю авто. Гарантію, що шахрай поверне гроші, мав стати сам автомобіль, який зловмисник у сервісному центрі зареєстрував на позичальника. Однак виявилося, що чоловік потім перепродав транспорт, а борг жителю Бучача повернув лише частково.

Наступним постраждалим став ще один житель Бучача. Шахрай виманив в нього гроші на пальне.

«Довірливий бучаччанин віддав жителю Київсщини майже 7 500 американських доларів на придбання пального за дешевими цінами. Всієї суми й цієї позики він так і не отримав, заявивши згодом про збитки на понад пів мільйона гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 15 березня.

Серед потерпілих – ще один бучацький волонтер, котрому киянин пообіцяв пригнати з-за кордону автомобілі для ЗСУ. Взявши у потерпілого 12 000 доларів та 2 500 євро шахрай зник з Бучацької громади.

Правоохоронці з’ясували, що від рук 30-річного чоловіка потерпіло ще п’ятеро жителів Бучача. Вони віддали йому кошти за можливість перетнути кордон, дешеве пальне, або ж просто позичивши. Загальна сума заявлених потерпілими збитків склала майже два мільйони гривень.

Поліцейські оголосили в розшук шахрая і затримали його у Львові. Чоловіка помістили під варту. 30-річному киянину повідомили про підозру ч. 2 та 3 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене повторно та що завдало значної шкоди потерпілим). Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.