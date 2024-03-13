У Тернополі шахраї, використовуючи фейковий сайт супермаркету АТБ, обдурили чоловіка і викрали з його банківської картки понад 13 тис. грн. За словами тернополянина, він отримав у соціальних мережах розсилку нібито про акційні пропозиції на продукти в АТБ. Він заповнив анкету, а після цього з його рахунку зникли гроші.

Постраждалий чоловік звернувся в поліцію щодо крадіжки грошей з його банківського рахунку. Тернополянин розповів, що в соціальній мережі він отримав повідомлення про акцію нібито від АТБ-маркету. На фейковому сайті пропонували заповнити анкету й отримати знижку на купівлю продуктів та побутових товарів в мережі супермаркетів.

Чоловіка зацікавила така пропозиція. Тернополянин перейшов за посиланням, вказаним в оголошенні, і зазначив особисті дані. «Ще одною умовою під час заповнення анкети були реквізити банківської картки, заявник надав і їх. Після цього, ввів коди, які надійшли, щоб підтвердити операцію», – повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 13 березня.

Після того як тернополянин ввів особисті дані, то з його електронного гаманця аферисти зняли 13 тис. грн. Правоохоронці за фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження згідно зі ст. 190 Кримінального кодексу України. Наразі встановлюють причетних до шахрайської схеми.

Поліцейські наголошують, що вся інформація щодо акційних пропозицій та знижок, які проходять у супермаркеті, розміщується лише на офіційному сайті й на справжніх сторінках соціальних мереж. Людей просять в жодному разі не переходити за сумнівними посиланнями та не вводити особисті дані та дані банківських рахунків.

Додамо, що мережа супермаркетів АТБ також ще 23 лютого попереджала про шахраїв, які створюють неправдивий контент від імені нібито АТБ-Маркет, обіцяючи за підписку продуктові набори та промокоди на знижки. «Не довіряйте шахраям. Не підписуйтесь на невідомі канали, не розповсюджуйте особисту інформацію. Синя галочка у всіх соціальних мережах – ідентифікатор оригінальності. Довіряйте тільки офіційним каналам!», – наголошують в АТБ-Маркеті.