Правоохоронці за добу встановили, що аферистка винаймає квартиру у Чернігові, виїхали туди і затримали

Дівчина із Закарпаття стала жертвою аферистки з Чернігова. «Провидиця» виманила у дівчини 1,5 млн грн та золоті прикраси на проведення ритуалів, які нібито допоможуть владнати сімейні проблеми. Шахрайку затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 11 березня, потерпіла натрапила в інтернеті на пропозицію 22-річної користувачки, яка нібито допомагає владнати сімейні проблеми.

«Жінка звернулася до так званої «провидиці». Остання запевнила клієнтку, що на її рідних наведена порча. Надалі, пообіцявши вирішити проблему, за декілька траншів виманила у потерпілої 1,5 млн гривень та понад 70 грамів ювелірних виробів із золота. Зловмисниця запитувала у потерпілої гроші то на інвентар для проведення обрядів, то за проведення ритуалів на кладовищі», – інформують у поліції.

Правоохоронці за добу встановили, що аферистка винаймає квартиру у Чернігові, виїхали туди і затримали. Під час обшуків в неї вилучили телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні прикраси, зокрема й ті, що належать потерпілій.

Підозрювану доставили до Закарпатської області та помістили до ізолятора тимчасового тримання з можливістю внесення застави в 1,4 млн гривень. Дівчині повідомили про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.