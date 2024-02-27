Продавчині присудили рік умовного покарання

Тернопільський міськрайонний суд присудив жительці Ланівців рік умовного покарання за те, що вона шахрайським шляхом викрадала з магазину ковбасу та м’ясні вироби. Жінка працевлаштувалася в мережі «Подільський фермер» і протягом 2 років таємно брала гроші з сейфа і ними розраховувалася за товари для себе.

Правоохоронці під час досудового слідства встановили, що обвинувачена Світлана Домчук працювала в мережі м’ясних магазинів в Тернополя протягом двох років. З квітня 2023 року жінка вирішила шахрайським способом закупляти для себе та родини м’ясні та ковбасні вироби. Жінка брала гроші з сейфа і оплачувала ними товари, а потім повертала їх назад.

«Обвинувачена завірила керівництво, що їй можна довіряти і зобов’язалася накопичувати гроші від виторгу, яку отримає протягом дня для щомісячної виплати за оренду приміщення та комунальні послуги. Жінка, перебуваючи на робочому місці, а саме у приміщенні магазину “Подільський фермер” на проспекті Степана Бандери, 72, взяла зі сейфа виторг за день в сумі 926,7 грн і заплатила ними за курячу гомілку, філе індика, стегна по-домашньому, філе по-домашньому, кокосове печиво 0.5 кг. Зробила це шляхом проведення через касову зону із використанням власної картки лояльності ЇМО», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 6 лютого.

Поліцейські встановили, що обвинувачена за три місяці таким чином «купила» собі різних м’ясних делікатесів на загальну суму 17 570 гривень. В суді Світлану Домчук судили за шахрайство, вчинене повторно. Під час засідання обвинувачена вину свою визнала повністю. Жінка щиро розкаялася та розповіла, що вона за домовленістю із керівницею магазину повинна була відкладати у сейф частину грошей, щоб накопичити їх і віддати за орендну плату. Однак жінка брала ці гроші і використовувала їх для того, щоб фіктивно купити собі продукти, а потім клала їх назад.

Суддя Сергій Кунцьо, взявши до уваги те, що жінка розкаялася і добровільно відшкодувала завдані збитки, присудив їй покарання – рік ув’язнення, а пізніше замінив його на умовне покарання терміном в 1 рік.