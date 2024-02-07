Засудженому намагалися передати iPhone

На Хмельниччині під час перевірки посилок в’язням, які перебувають в Хмельницькому слідчому ізоляторі, працівники установи виявили мобільний телефон. Пристрій був захований в лоток з оселедцем під шубою. Телефон вилучили, а на людину, яка передавала передачу склали адміністративний протокол.

В дер­жавній ус­та­но­ві «Хмель­ницький слід­чий ізо­ля­тор» працівники щодня перевіряють посилки, які передають ув’язненим. В одні з таких передач військові помітили лоток з салатом. Серед інгредієнтів зловмисники помітили мобільний телефон марки iPhone. Зверху білий пристрій полили також майонезом, щоб перевіряючі не змогли його помітили. Сам телефон замотали в поліетиленову плівку.

«Під час перевірки поштової посилки, 6 лютого, що адресувалась на ім’я ув’язненого С., працівники Хмельницького слідчого ізолятора виявили та вилучили мобільний телефон, який знаходився у прихованому вигляді в середині місткості з салатом», – повідомили в Державній установі «Хмельницький слідчий ізолятор».

Працівники СІЗО оформили протокол за фактом знайденого мобільного

Працівниками установи оформили адміністративний протокол на людину, яка передавала посилку для ув’язненого. Інформацію про адміністративне правопорушення, яке передбаченого ст. 188 КУпАП (Незаконна передача заборонених предметів особам, яких тримають у слідчих ізоляторах, установах виконання покарань), розглядатимуть поліцейські Хмельниччини.Порушнику загрожує 425 гривень штрафу з конфіскацією мобільного телефону.