Суд визнав чоловіка винним у втечі з-під варти

Вʼязень Личаківської виправної колонії №30 сам повідомив правоохоронців про свою втечу та про своє місце перебування, щоб його затримали. Про це стало відомо з вироку суду, винесеного Шевченківським районним судом Львова від 20 грудня, інформує «Судовий репортер».

Як повідомляється, чоловік відбував 3-річний строк за крадіжку. Однак відсидівши більш ніж половину тюремного покарання він у липні 2023 року втік з-під варти під час виконання господарських робіт. Покинувши територію колонії він згодом сам передзвонив на лінію «102» та повідомив про втечу і своє місце перебування. Правоохоронці згодом затримали чоловіка.

Свою втечу він пояснив відчаєм, який відчув внаслідок фізичного та психологічного приниження з боку працівника колонії та відсутністю реакції на його скарги. У вчиненому в’язень щиро розкаювався і просив його суворо не карати.

Шевченківський районний суд міста Львова визнав чоловіка винним у втечі з-під варти і засудив до 3 років позбавлення волі. Але з урахуванням попереднього вироку він відбуватиме строк 3 роки і 2 місяці.

«Судовий репортер» зазначає, що за висновком судово-психіатричного експерта від 16.12.2021 року, обвинувачений виявляв ознаки легкої розумової відсталості, але був визнаний осудним.