В'язні відбували покарання у колонії за майнові злочини

Двох в’язнів колонії на Рівненщині викрили на шахрайстві. Встановлено, що чоловіки публікували оголошення від імені дівчат про надання секс-послуг, а після отримання завдатку не виходили на зв’язок. Наразі поліції відомо про десятьох ошуканих чоловіків.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, організаторами схеми виявились 34-річний та 29-річний уродженці Донеччини, засуджені за майнові злочини.

«Ув’язнені розміщували в інтернеті оголошення нібито від дівчат із пропозицією надання сексуальних послуг. Потому один із них у телефонному режимі контактував із “клієнтами” та, спотворюючи голос на жіночий, обговорював деталі зустрічі та казав скинути аванс. Після отримання коштів зловмисники вже на зв’язок не виходили», – йдеться у повідомленні.

Як розповів поліції один з підозрюваних, шахрайством разом зі спільником вони займались впродовж декількох місяців.

Наразі поліцейські встановили десятьох потерпілих із Рівненської області. Вони перерахували на рахунки зловмисників від 2 до 5 тис. грн.

Правоохоронці провели обшук у Катеринівській виправній колонії, за результатами якого вилучили в ув'язнених засоби зв'язку та інші речові докази, які мають значення у справі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Поліцейські встановлюють також інших осіб, потерпілих від шахрайських дій зловмисників.