Правоохоронці провели обшуки у виправному закладі

На Волині поліція викрила трьох в’язнів, які видурювали гроші у водіїв таксі. Шахрайський кол-центр вони організували у Маневицькій колонії, де відбували покарання. Спільникам загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, 27-річний засуджений разом з двома спільниками телефонували до водіїв таксі, представляючись адміністратором ресторану чи кафе, та просили забрати неіснуюче замовлення у гіпермаркетах, оплативши його у терміналах. Водії вносили гроші, поповнюючи абонентські номери, які їм диктував шахрай.

Після оплати «замовлення» його потрібно було доставити за додаткову винагороду, однак, після оплати неіснуючих товарів у терміналах зв'язок із шахраєм зникав.

«Поліцейські задокументували щонайменше 20 таких епізодів. Припинили злочинну діяльність зловмисників співробітники управління карного розшуку області спільно з маневицькими оперативниками у співпраці з працівниками оперативного відділу державної установи Маневицької ВК за силової підтримки спецпризначенців», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 та ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство). Санкція статті передбачає від п’яти до 12 років тюрми.