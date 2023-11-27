Поліція провела обшуки у виправній колонії та викрила причетних до схеми

У Маневицькій виправній колонії викрили групу в’язнів, які виманювали у людей сотні тисяч гривень в тиждень. Зловмисники публікували оголошення про продаж різних товарів, а тоді телефонували до покупців та переконували їх перерахувати гроші авансом. Встановлено, що в’язні організували у колонії своєрідний кол-центр.

Як йдеться у повідомленні прес-служби поліції Волині, співробітники управління карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що Маневицькій колонії діє злочинна група, яка ошукує людей. Її учасники на одній з інтернет-платформ створювали акаунти, де пропонували неіснуючі товари й послуги.

«Спілкуючись із людьми, які були зацікавлені у купівлі певних речей, вони переконували їх переказати оплату наперед. Для цього діяв навіть кол-центр, що створював видимість нібито надійного ресурсу. Після надходження грошей аферисти блокували клієнтів, і, як результат, ті залишалися і без своїх коштів, і без придбаних товарів», – пояснюють деталі схеми у поліції.

Жертвами цієї шахрайської схеми стали десятки людей. Лише за тиждень зловмисникам на різні картки надходило близько 100 тис. грн.

Організатором шахрайської схеми є 31-річний лучанин, який відбуває покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження. Його спільниками були 30-річний уродженець Камінь-Каширського району та 30-річний лучанин. Обоє мають чимало судимостей і наразі відбувають покарання за крадіжки, шахрайства та незаконне заволодіння транспортом.

Після проведеного в колонії обшуку учасникам групи вручили підозри за ч.4 ст. 190 ККУ (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах). Їм загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.