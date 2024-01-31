В суді тернополянин запевнив, що шкодує про крадіжку

Тернопільський міськрайонний суд призначив тернополянину 5 років в’язниці за крадіжку парфумів, які він заховав в букет квітів і проніс повз касу. Чоловік викрав популярну парфумовану воду марки Расо Rabbane – Lady Million. В суді Микола О. щиро розкаявся, тому суддя замінив йому покарання на умовний термін.

У рішенні Тернопільського міськрайонного суду зазначено, що крадіжка сталася в серпні 2023 року. Чоловік взяв з торгових стелажів магазину «Єва», що на розташований проспекті Степана Бандери, парфумовану воду торговельної марки Расо Rabbane об’ємом 50 мл, та заховав її під букет квітів, який тримав у лівій руці. Потім обвинувачений Микола О. проніс парфуми повз касу і вийшов з товаром на вулицю так і не заплативши за нього.

«В результаті крадіжки обвинувачений спричинив підприємству матеріальну шкоду на загальну суму 2053 гривні 50 копійок», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 18 січня.

В судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав та підтримав обставини викладені в обвинувальному акті. Тернополянин пояснив, що влітку 2023 року у магазині «Єва» взяв зі стелажів парфумовану воду і пройшов повз касу, не розрахувавшись за неї. Крім цього, чоловік додав, що щиро розкаявся у вчиненому та вказав, що вже заплатив за парфуми.

Суд призначив тернополянину 5 років ув’язнення. Однак суддя Лілія Делікатна взяла до уваги те, що чоловік повністю визнав свою вину, щиро розкаявся, відшкодував завдані збитки, і звільнила обвинуваченого від відбування покарання, встановивши йому один рік іспитового строку. Також тернополянин повинен сплатити майже тисячу гривень за проведення судових експертиз. На вирок суду також можна подати апеляційну скаргу.