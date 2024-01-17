Суд призначив жінці рік умовного покарання

В Тернополі жінка викрала дорожню валізу, бо подумала, що там закладена вибухівка. Тернополянка перебувала в лікарні, коли випадково почула розмову двох чоловіків, які начебто говорили про вибуховий пристрій. Щоб не наражати життя інших людей на небезпеку, тернополянка забрала валізу з медзакладу, а коли заглянула всередину, то побачила там Power Bank і подумала, що це і є вибухівка. На наступний день жінку затримала поліція, у злочині вона зізналася.

До поліцейських із заявою про зникнення дорожньої валізи з коридору Тернопільської лікарні швидкої допомоги звернулася постраждала тернополянка. Вона розповіла, що навесні вона разом з друзями прийшла провідати свого знайомого військовослужбовця, який перебував в медзакладі на лікуванні. З собою вона мала сіру валізу, у якій знаходився зарядний пристрій. Багаж вона залишила у вестибюлі лікарні біля аптеки. Через 20 хв відвідувачка разом з товаришами спустилася на перший поверх та виявила, що її валізи вже не має. Після того звернулася до правоохоронців.

Під час розслідування поліцейські встановили, що до крадіжки валізи причетна тернополянка. Увечері 20 квітня 2023 року обвинувачена виявила поряд з кріслами для відвідувачів в лікарні валізу торговельної марки «Wings», у якій знаходилась універсальна батарея Intenso. Після цього вона забрала до себе додому валізу, вартістю 900 грн та зарядний пристрій, вартістю 911 грн.

Жінка в судовому засіданні свою вину визнала повністю і пояснила, що багаж забрала додому через те, що подумала, що всередині знаходиться вибухівка. Жінка розповіла, що у вечірню пору доби прийшла до медзакладу, де лікується її брат. «Обвинувачена додала, що родичу необхідно було купити продуктів, тому вона зайшла у магазин поблизу лікарні, та повертавшись, побачила поруч на лавці двох підозрілих, на її думку, чоловіків. Вони спілкувалися між собою, та один із них запитував “куди ми його дінемо?” Після того, як вона зайшла в лікарню, то побачила у вестибюлі валізу без нагляду, та одразу згадала розмову чоловіків, а тому подумала, що саме про неї йшла мова, і там може знаходитись вибуховий пристрій», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 9 січня.

Жінка відкрила валізу та побачила у ній Power Bank, однак одразу цього не зрозуміла, оскільки вважала, що це може бути вибуховий пристрій. В суді обвинувачена зазначила, що таких зарядних пристроїв вона ніколи не бачила, а тому, закривши валізу, забрала її з приміщення лікарні, щоб не наражати людей на небезпеку. На наступний день вона повернулася у вказаний медичний заклад, та запитала у працівників аптеки, яка знаходиться у вестибюлі лікарні, чи не питав хтось за вказаною валізою, однак ті повідомили, що ніхто не запитував. «Пізніше до неї прийшли працівники поліції та запитали, чи брала вона валізу сірого кольору, на що вона відповіла, що брала. Жінка додала, що збирається везти її на місце, де вона була залишена, однак ті їй повідомили, що вказану валізу вона повезе вже у відділ поліції», – йдеться у вироку.

В суді жінка зазначила, що умислу викрадати валізу в неї не було. У вчиненому вона щиро розкаялася та пообіцяла надалі подібного не вчиняти. Попросила суд суворо не карати. Потерпіла під час судового засідання зазначила, що претензій у неї до тернополянки не має та теж просили суворо не карати жінку.

Тернопільський міськрайонний суд тернополянку визнав винною в крадіжці і призначив їй 5 років позбавлення волі, однак врахувавши всі обставини та щире каяття винуватиці, замінив покарання на один рік умовного ув’язнення. Також обвинувачена повинна заплатити 2 390 грн за проведення судової експертизи. На вирок можна подати апеляційну скаргу.