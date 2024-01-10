На ялинку повернули лише ілюмінацію, іграшки - забрали

У Тернополі демонтували, а потім по-новому зібрали центральну новорічну ялинку. В комунальному підприємстві, яке виконувало роботи по демонтажу, пояснили, що ялинку вирішили знову встановити через чисельні прохання тернополян. Скільки ще простоїть новорічний символ – наразі не зазначають.

Штучну ялинку працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» почали розбирати 9 січня. Спочатку зняли всі іграшки та ілюмінацію та перейшли до демонтажу каркаса дерева. Однак наступного дня, 10 січня, на Театральний майдан повернулася вишка з краном і святкову ілюмінацію повісили назад, повідомило тернопільське видання «20 хвилин».

Директор комунального підприємства Олег Лехіцький «Тернопільміськсвітло» зазначив, що ялинку вирішили залишити на деякий час, на місце повісили світлові гірлянди, однак новорічні іграшки вішати назад не будуть.

Начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський розповів, що ялинку вирішили не демонтовувати через масові звернення тернополян. «До нас надходили дзвінки від міських жителів, дехто навіть приходив до управління та просив ще залишити ялинку, бо цього хочуть діти. Це для нас було великим здивуванням. Тому міський голова дав доручення, що ялинка ще простоїть деякий час», – розповів головний комунальник.

Наразі коли саме будуть демонтувати ялинку – невідомо. Цьогоріч її мали розібрати одразу після завершення різдвяно-новорічних свят. Минулого року штучне дерево демонтували після 19 січня, коли українці востаннє відсвяткували свято Водохреща за старим церковним календарем.