Черкаська єпархія ПЦУ відсторонила від служіння священика зі Свято-Покровського храму (у селі Городецьке на Уманщині) ієрея Дмитра Плаксивого через звинувачення у чаклунстві. Про це 6 січня повідомило Суспільне.

Жителі села розповіли журналістам, що священика звинувачують у чаклунстві: він нібито «робив обряди із землею з кладовища». Хто саме звинувачував у цьому священика – не уточняється.

« … Батюшку звинувачують у тому, що він ніби то займався прокльонами, ходив на кладовище, брав з могил землю та робив певні обряди, маніпулює людьми, вживає алкоголь та відмовився від ходіння-щедрування для воїнів ЗСУ, через що посіяв ворожнечу між старостою села, головою господарства та головою Паланської ОТГ», – розповів журналістам місцевий мешканець Юрій, який виступає проти відсторонення священика..

Журналістам вдалось ознайомитись з указом керівника Черкаської єпархії ПЦУ митрополита Черкаського та Чигиринського Іоана. Згідно з указом, ієрею Дмитру Плаксивому заборонено проводити богослужіння. Також його зняли з посади настоятеля релігійної організації «Релігійна громада парафії Покрови Пресвятої Богородиці». Причиною відсторонення, яка вказана в указі, є «невідповідність сану священнослужителя, численні порушення та відповідні скарги на його дії».

Указ керівника Черкаської єпархії ПЦУ про відсторонення ієрея Дмитра Плаксивого

Деякі місцеві жителі виступили на підтримку священика, переконуючи що він у місцевому храмі почав служити нещодавно. За їх словами, звинувачення стосовно священика є наклепом. Після обговорення люди склали звернення з підписами, де просили вище духовенство відновити ієрея у священстві. Черкаська єпархія Православної церкви України наразі відсторонення не коментувала.