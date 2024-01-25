Справу розглядали в Хмельницькому апеляційному суді

На Хмельниччині судили чоловіка, який погрожував своїй колишній та вимагав у неї гроші, нібито витрачені на неї під час стосунків. Чоловік поступово збільшував суму і вдавався до погроз, тож жінка звернулась до поліції. У суді слідство довело його провину, тож за вимагання чоловікові призначили два роки умовного покарання.

Як повідомила прес-служба Хмельницького апеляційного суду, обвинуваченим у цій справі є мешканець Кам’янця-Подільського. Після розриву стосунків спершу він вимагав у колишньої 9 тис. грн, але згодом сума зросла до 28 тис. грн. У разі неповернення грошей він погрожував фізичною розправою.

Чоловіка затримали після того, як потерпіла під контролем правоохоронців перерахувала йому на банківську картку 28 тис. грн. Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вимаганні, вчиненому з погрозою вбивства, і призначив два роки іспитового терміну. Також зобов’язав сплатити потерпілій 10 тис. моральної шкоди і судових витрат. Однак, чоловік подав апеляцію. У скарзі заявив, що потерпіла начебто позичила у нього гроші і він просто просив їх повернути.

Суд ці аргументи відхилив, оскільки слідство встановило, що чоловік не мав договірних зобов’язань з потерпілою. У розмовах і переписці жодного разу не просив її повернути борг, а йшлося лише про витрати за період стосунків (на квіти для неї, косметику, салон краси, заправку авто й інше).

«В процесі численних телефонних погроз та повідомлень потерпілій, саме обвинувачений, а не потерпіла виступав ініціатором розмов, призначав зустрічі та висував вимоги, давав вказівки про передачу коштів, встановлював строки зустрічей та в подальшому отримав кошти. (…) Відповідно до зафіксованих розмов потерпіла не умовляє обвинуваченого, не переконує, щоб він отримав кошти, не впливають на нього в інший спосіб», – зазначив апеляційний суд.

Тож вирок суду першої інстанції залишили у силі.