Трьох підозрюваних затримали у середу, 23 січня

У Хмельницькому поліція затримала трьох чоловіків, які вибивали з людей неіснуючі борги. Своїх жертв вони шантажували вигаданою інформацією. Як повідомила прес-служба Нацполіції, потерпілі щомісяця платити рекетирам так звані «відступні».

«23 січня оперативники та слідчі за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали одного з фігурантів під час отримання чергового “боргу”. Затриманому та його двом спільникам наразі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури Хмельниччини додають, що наразі задокуметований епізод, коли рекетири вимагали від місцевого жителя сплатити 20 тис. грн, а в подальшому по 100 доларів щомісячно за нерозголошення інформації про вигадану ними ситуацію.

«Вони неодноразово зустрічалися з чоловіком, наполягали на сплаті коштів, здійснювали психологічний тиск і залякували його. При цьому вдавалися і до застосування фізичної сили - били кухонним молотком для відбивання м’яса», – зазначають в прокуратурі.

За результатами обшуків за місцем мешкання учасників угруповання правоохоронці вилучили мобільні телефони, чорнові записи, понад 640 тис. грн, пістолет з ознаками переробки, набої, наркотики.

Незабаром підозрюваним оберуть запобіжні заходи. У разі доведення вини їм загрожує від семи до 12 років ув’язнення.