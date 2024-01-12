Розшукуваного за смертельну ДТП чоловіка виявили у селищі Білогір'я

На Хмельниччині затримали чоловіка, який дев’ять років перебував у розшуку за вчинення смертельної ДТП. Поліція виявила його випадково, приїхавши на виклик про домашнє насильство. Під час перевірки по базах з’ясувалось, що кривдника вже давно розшукує херсонська поліція.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, розшукали зловмисника у п’ятницю, 12 січня. У селищі Білогір’я до місцевого відділку поліції надійшло повідомлення про те, що місцевий житель вчиняє домашнє насильство стосовно своєї матері.

«Поліцейські оперативно прибули на місце події. Під час встановлення особи кривдника за інформаційно-пошуковими базами Національної поліції з'ясували, що 43-річний чоловік перебуває у розшуку поліцією Херсонщини за вчинення дорожньо-транспортної пригоди із загиблим», – йдеться у повідомленні.

Як пояснив підозрюваний, він тривалий час перебував за кордоном, а нещодавно повернувся й оселився у своєї матері на Білогірщині.

Правоохоронці одразу зв'язалися з ініціаторами розшуку. До того ж, на чоловіка склали адмінпротокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства).