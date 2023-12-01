30 листопада чоловікові повідомили про підозру за статтею про вимагання

На Хмельниччині поліція затримала 42-річного чоловіка, який впродовж декількох місяців переслідував двох жінок і вимагав повернути 50 тис. грн неіснуючого боргу. Після декількох місяців словесних погроз він підстеріг одну з жінок та побив. За це йому загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомила прес-служба Департаменту стратегічних розслідувань поліції, 42-річний мешканець Славути погрожував жінці та її доньці побиттям, вимагаючи повернути 50 тис. грн вигаданого боргу. Пізніше він підстеріг її на вулиці та побив.

«Також погрожував, що якщо жінка не сплатить цю суму, розголосить конфіденційну інформацію про її доньку. Потерпіла звернулася за допомогою до поліції», – повідомляють правоохоронці.

У прес-службі прокуратури області додають, що зловмисник регулярно писав жінкам погрози у одному з месенджерів, а також неодноразово телефонував.

У четвер, 30 листопада, слідчі повідомили 42-річному чоловікові про підозру за ч.4 ст. 189 ККУ (вимагання). Йому загрожує від семи до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.