Поліція провела обшуки у підозрюваних, під час яких вилучила гроші та сім-картки

У Луцьку поліція затримала трьох чоловіків, які неодноразово вимагали гроші, шантажуючи людей інформацією про особисте життя. Конфіденційні дані про своїх жертв вони отримували під час переписок з ними із фейкових акаунтів. Після цього вони вимагали близько 10 тис. грн за нерозголошення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, підозрювані реєструвалися у соціальних мережах під вигаданими іменами та збирали відомості про особисте життя своїх жертв.

«Згодом потенційній жертві один із зловмисників призначав зустріч, під час якої дізнавався справжні анкетні дані потерпілого. Після цього разом із спільниками вимагали у громадян гроші за нерозповсюдження щодо них різної інформації. При цьому затримані погрожували постраждалим фізичною розправою, забирали у них документи тощо», – йдеться у повідомленні.

Розрахунок відбувався готівкою або ж у вигляді онлайн-кредитів. За своє мовчання зловмисники просили від 8 до 10 тис. грн.

Чоловіків затримали на гарячому. Усі вони жителі Луцька, двом із них 23, третьому – 20 років. До слова, останній притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення грабежу. Їм уже повідомили про підозри за ч. 4 ст. 189 ККУ (вимагання, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

У разі доведення вини зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення. Наразі слідству відомо про трьох потерпілих, однак правоохоронці проводять збір інформації про інших ймовірних постраждалих.