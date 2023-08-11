На Хмельниччині затримали 35-річного чоловіка, який погрожував вбивством лікарям одного з медзакладів області. За версією слідства, таким чином чоловік намагався отримати від них 25 тис. грн.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, протягом року 35-річний чоловік в соцмережах із фейкового акаунту систематично погрожував працівникам одного з медзакладів. Він погрожував знищити їхнє майно або ж взагалі заявляв, що скоїть вбивство. За те, аби цього не сталось, він вимагав 25 тис. грн.

Крім того, у липні із фейкової сторінки чоловік надіслав неправдиве повідомлення про начебто замінування державної установи на території Хмельницької області. Інформація про замінування не підтвердилась.

У п'ятницю, 11 серпня, правоохоронці повідомили, що зловмисника нарешті вдалося знайти. «Вчора правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваного, під час якого вилучили комп’'терну техніку та мобільні телефони, які використовував зловмисник у своїй діяльності. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) ККУ», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що санкція статті передбачає мінімум півроку арешту, а максимально – два роки обмеження волі.

Крім того, незабаром чоловікові вручать підозри за ще двома статтями ККУ: ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) та ст. 189 (вимагання).