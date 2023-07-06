Двох організаторів та учасників банди поліція затримала влітку 2018 року

Хмельницький суд оштрафував вісьмох чоловіків, які вимагали гроші у перевізників за заїзд на автостанції. Учасники банди залякували водіїв, які не погоджувалися на ці умови, та обіцяли пошкодити автобуси. За скоєне кожен з них повинен заплатити по 170 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що банда працювала в 2017-2018 роках. Чоловіки змушували перевізників заїжджати на територію місцевих автостанцій виключно з їхнього дозволу, а у разі відмови погрожували водіям пошкодити автобуси та обмежити можливість посадки пасажирів.

За зупинку та посадку пасажирів вони вимагали по 25 грн. За інформацією поліції, щомісячно із чотирьох автовокзалів Хмельницького учасники банди отримували 160 тис. грн, а за півроку їхньої діяльності сума сягнула 1 млн грн прибутків.

Підозрюваних затримали у червні 2018 року. Тоді ж встановили, що організували групу двоє раніше судимих хмельничан, віком 42 і 43 роки, а допомагали їм п'ятеро молодих чоловіків віком 20-25 років спортивної тілобудови.

Про вироку суду в цій справі стало відомо у четвер, 6 липня, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«Суд визнав винними вісьмох хмельничан у протидії законній господарській діяльності, вчиненій організованою групою (ч. 3 ст. 206 КК України). Вироком Хмельницького міськрайонного суду їм призначено покарання у виді штрафу 170 тис. грн кожному», – йдеться у повідомленні. Сумарно учасники банди повинні сплатити 1,4 млн грн.



Додамо, що вирок суду поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.