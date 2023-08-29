Луцький суд виніс вирок чоловікові, який у Facebook опублікував чужі еротичні фото. Для цього він незаконно отримав доступ до Google-сховища постраждалої, а також до її сторінки в соцмережі, підібравши паролі. За це суд призначив йому 51 тис. грн штрафу, а також постановив конфіскувати телефон.

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, у березні цього року обвинувачений з власного телефону підібрав пароль до Google-сховища постраждалої і знайшов там її відверті фото. Після цього чоловік підібрав пароль і до її акаунту в Facebook. У матеріалах справи не зазначається, чи були знайомі обвинувачений і постраждала до цього, та з яких мотивів він хотів отримати доступ до її акаунтів.

Вже у травні він вперше опублікував відверту світлину на її сторінці Facebook. «Без відома та дозволу потерпілої опублікував в обліковому записі [...] «розповідь» із фотознімком останньої еротичного характеру, який завантажив раніше із хмарного сховища аканту потерпілої створеного в інформаційно-комунікаційній системі Google», – йдеться у вироку.

Чоловік ще двічі публікував фото жінки, після чого його викрили правоохоронці. Щодо нього відкрили кримінальне провадження за ч.1 та ч.2 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання в роботу електронних систем). 2 червня у нього вдома провели обшук, під час якого виявили амфетамін. Тож щодо чоловіка відкрили також справу за ч.1 ст. 309 ККУ (зберігання наркотиків без мети збуту).

На судовому засіданні чоловік визнав провину і запевнив, що розкаявся у вчиненому. Свідчила і потерпіла: вона заявила, що претензій до обвинуваченого наразі не має.

Суддя Ігор Ясельський визнав чоловіка винним за вказаними статтями і призначив йому 51 тис. грн штрафу. Мобільний, з якого він публікував фото, конфіскують. Також він повинен заплатити 3,1 тис. грн за проведені експертизи.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.