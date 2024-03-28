На Хмельниччині судитимуть колишню працівницю банку за привласнення майже 8 млн грн виплат сімей загиблих військовослужбовців. Загалом жінка ошукала десятьох жителів Шепетівського району. За скоєне їй загрожує до восьми років ув’язнення. Про це 28 березня повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

«Жінка входила в довіру до родичів загиблих військовослужбовців, які отримували компенсацію від держави та пропонувала відкрити депозитний рахунок, щоб отримувати відсотки, або ж обміняти національну валюту на долари США. Насправді ж ніяких грошових операцій не здійснювала, а привласнювала кошти людей», – зазначають у прокуратурі.

Так, в.о. керівника відділення банку ошукала десятьох жителів Білогірської та Ямпільської територіальних громад, що на Шепетівщині. Загальна сума матеріальних збитків становить майже 8 млн грн.

Жінку взяли під варту із можливістю внесення застави у розмірі 7 млн грн. За фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та службового підроблення (ч.ч. 2-5 ст. 191, ч.ч. 1, 2 ст. 209, ч.ч. 1, 2 ст. 366 КК України) їй загрожує до восьми років ув’язнення без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також конфіскація майна.