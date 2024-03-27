Жінка неодноразово організовувала збір нібито на допомогу військовим

Адміністраторці Telegram-каналу про Нікополь оголосили підозру в привласненні зібраних на армію грошей. Як повідомили в Офісі генерального прокурора у середу, 27 березня, за пів року жінка привласнила майже мільйон гривень.

За даними слідства, підозрювана, яка є адміністраторкою «відомого Telegram-каналу м. Нікополя», неодноразово організовувала збір нібито на допомогу військовим.

«Для перерахування грошей на військове спорядження, автомобілі, квадрокоптери псевдоволонтерка вказувала реквізити своїх банківських карток. Після чого привласнювала добровільні пожертви і витрачала на власні потреби», – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за місцем проживання жінки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, гроші.

У відомстві розповіли, що підозру оголосили за статтею про незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану.

До слова, раніше на Тернопільщині двох волонтерок засудили за привласнення гуманітарної допомоги, яка мала б надійти військовослужбовцям. Правоохоронці встановили, що жінки отримували гуманітарку з-за кордону, а потім продавали.