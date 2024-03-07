Норвегія виділить 140 млн євро на закупівлю боєприпасів для України у третіх країнах. Про це у четвер, 7 березня, повідомили у прес-службі уряду Норвегії.

«Україна має гостру потребу у великій кількості артилерійських боєприпасів, щоб протистояти Росії. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон на ініціативу під егідою Чеської Республіки, щоб якнайшвидше забезпечити Україну вкрай необхідними артилерійськими боєприпасами», – сказав прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Гроші спрямують на ініціативу Чехії надати Україні 800 тис. снарядів, які планують закупити за межами Європейського Союзу. Йдеться про 500 тис. снарядів калібру 155 мм та 300 тис. снарядів калібру 122 мм.

Також Норвегія приєднається до коаліції ППО, в межах якої підтримає Україну зенітними системами, ракетами та авіацією. Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд підписав відповідного листа про намір.

«Для Норвегії цілком природно бути частиною такої коаліції ППО. Норвезькі системи NASAMS щодня роблять свій внесок у порятунок життів українців і захист критичної інфраструктури», – зазначив міністр оборони Норвегії.

Крім того, уряд Норвегії бере участь у морській коаліції, яку Норвегія очолює разом з Великою Британією. А також коаліції F-16, в межах якої Норвегія планує передати Україні винищувачі F-16 та провести навчання для технічного персоналу та українських пілотів.