Блокада поширюється також на судна, що перевозять російські товари, і судна, що належать Російській Федерації

У четвер, 17 березня, Шведська профспілка портових робітників прийняла рішення оголосити про блокаду суден, що прямують до Росії і з Росії. Про це повідомляє шведська громадська телекомпанія Sveriges Television (SVT).

Блокада поширюється також на судна, що перевозять російські товари, і судна, що належать Російській Федерації.

При цьому всі розвантажувально-навантажувальні роботи, буксирування і швартування пов'язаних з Росією суден будуть блоковані у шведських портах.

«Ми робимо це, щоб підтримати наших колег в українських портах і цивільне населення країни. Це те, що ми можемо зробити в залежності від наших умов», – заявив віце-голова шведської профспілки портових робітників Ерік Хельгесон.

Два тижні тому профспілка портових робітників Швеції надіслала лист міністру інфраструктури Швеції Томасу Енероту із закликом припинити обслуговувати російські та пов'язані з Росією судна у шведських портах – інакше вони самі ініціюють блокаду.

На зборах у четвер керівництво профспілки вирішило втілити обіцянку у життя.

УНІАН зазначає, що після вторгнення РФ в Україну Велика Британія заборонила суднам із Росії заходити в порти і ввела додаткові економічні санкції. Йдеться про будь-які судна, які перебувають у власності або експлуатуються будь-ким, хто пов'язаний з Росією. Також заборона передбачає, що британські владні органи набувають нових повноважень затримувати російські плавзасоби.

Пізніше стало відомо, що країни Європейського Союзу розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у свої порти, маючи на меті посилити морські обмеження, що ще більше ускладнить комерційні перевезення Росії.

Нагадаємо, Австралія і Нова Зеландія в п’ятницю, 18 березня, посилили санкційний тиск на Росію за її напад на Україну. Австралія розширила список підсанкційних російських банків та олігархів, а Нова Зеландія запровадила санкції проти Росії вперше.