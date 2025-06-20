«Укрбуд» продали грузинському бізнесмену за 805 млн грн

Компанія «Петро Ойл енд Кемікалс», яка належить грузинському бізнесмену Давіду Бежуашвілі, перемогла у торгах за Державне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд». Про це у п’ятницю, 20 червня, повідомило бізнес-видання «Forbes Україна».

Аукціон із продажу «Укрбуду» відбувся у середу, 18 червня. Найвищу ціну за пакет акцій розміром 100% статутного капіталу державного акціонерного товариства запропонувало товариство з обмеженою відповідальністю «Петро Ойл Енд Кемікалс» – 805 млн грн. За даними Opendatabot, кінцевим власником «Петро Ойл Енд Кемікалс» є засновник і власник Georgia Industrial Group, грузинський бізнесмен Давід Бежуашвілі. Загалом за лот змагалися п’ять учасників аукціону.

За словами директора «Петро Ойл енд Кемікалс» Іраклія Катамадзе, збитковий «Укрбуд» має значний потенціал. Зокрема, на його думку, будівельну компанію можуть залучити у майбутньому відновленні України. Також Іраклій Катамадзе стверджує, що новий власник не планує сильних змін, а тільки «покращувати те, що є, повноцінно розвивати, щоб приносило прибуток і самому “Укрбуду”, і холдингу».

Зауважимо, що за умовами приватизації, новий власник зобов’язаний зберегти основні види діяльності «Укрбуду», погасити протягом шести місяців борги із заробітної плати та перед бюджетом, що становлять майже 8,5 млн грн. Також покупець має протягом шести місяців зберігати штат.

За даними Фонду держмайна, до складу товариства «Укрбуд» входить 10 дочірніх підприємств, загальна балансова вартість активів становить понад 255 млн грн, серед яких: проєктні інститути та навчально-курсові комбінати, об’єкти нерухомості у різних містах України, з яких частина вже здана в оренду.

«Forbes Україна» додає, що у користуванні компанії – 15 земельних ділянок загальною площею 11,6 га, вони розташовані у Києві, Дніпрі, Львові, Сумах, Житомирі. Крім того, частина активів «Укрбуду» розташована в окупованих населених пунктах Донеччини.

Нагадаємо, у вересні 2024 року кабмін включив 100% акцій «Будівельної компанії» Укрбуд» до переліку об'єктів великої приватизації.