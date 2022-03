Хакери міжнародної групи Anonymous заявили про злам російських потокових сервісів і державних телеканалів. Про це пише «Українська правда» з посиланням на заяву Anonymous.

«Хакерська група Anonymous сьогодні зламала російські потокові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix) і телеканали (трансляцію – ред.) у прямому ефірі «Россия 24», «Первый канал», «Москва 24», щоб транслювати кадри війни з України», – йдеться у повідомленні хакерів.

Anonymous у Twitter опублікували фото, на яких видно замість трансляції повідомлення про те, що «звичайні росіяни проти війни» в Україні та заклик до росіян виступити проти геноциду РФ в Україні.

«Ми – звичайні громадяни Росії. Ми виступаємо проти війни на території України. Росія та росіяни проти війни! Ця війна розв'язана злочинним, авторитарним режимом Путіна від імені простих громадян РФ. Росіяни, виступайте проти геноциду в Україні», – сказано в повідомленні.

Також хакери опублікували відео, яке було показано замість трансляції російського телебачення.

JUST IN: The hacking collective #Anonymous today hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from #Ukraine. #TangoDown #OpRussia pic.twitter.com/2V8opv7Dg9