«Бойківське Різдво»

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА та товариство «БОЙКІВЩИНА» презентують унікальне музично-театралізоване свято «Бойківське Різдво». Подія відбудеться 29 грудня о 19:00 у Будинку Офіцерів (вул. Театральна, 22), повідомили організатори VINIL concert agency.

«Бойківське Різдво» пропонує зануритися в атмосферу автентичних традицій Бойківщини – регіону з багатою культурною спадщиною. Гостей чекає знайомство з обрядовими піснями, хореографічними постановками та стародавніми обрядами, які передавалися з покоління в покоління.

Що зробить цей вечір особливим:

Зворушливі різдвяні коляди та щедрівки у виконанні заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю «ВЕРХОВИНА».

Незабутній вечір у компанії знаменитого товариства «БОЙКІВЩИНА».

Вражаючі хореографічні постановки, які перенесуть вас у серце народних традицій.

Справжні бойківські обряди, які відкриють красу автентичної культури.

Цей вечір – не просто концерт, а справжнє свято для душі, яке обʼєднує музику, традиції та родинну атмосферу.

Організатори запрошують усіх охочих долучитися до святкового дійства, яке подарує тепло, радість і незабутні емоції. Святкування Різдва з бойківським колоритом стане ідеальним завершенням року!

«Зустріньте різдвяний вечір у компанії бойківського ґазди та його родини! Навчіться стародавньої колядки, яку досі співають на Бойківщині, і виконайте її разом із колядниками. Це справжня мандрівка у світ унікальних обрядів і традицій», – кличуть на унікальну подію організатори VINIL concert agency.

Придбати квитки можна просто зараз за посиланням. Не пропустіть можливість стати частиною цієї унікальної події!