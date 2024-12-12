Львів запрошує на унікальне святкове дійство «Бойківське Різдво»
Невдовзі у Львові відбудеться одна з найколоритніших подій року
Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА та товариство «БОЙКІВЩИНА» презентують унікальне музично-театралізоване свято «Бойківське Різдво». Подія відбудеться 29 грудня о 19:00 у Будинку Офіцерів (вул. Театральна, 22), повідомили організатори VINIL concert agency.
«Бойківське Різдво» пропонує зануритися в атмосферу автентичних традицій Бойківщини – регіону з багатою культурною спадщиною. Гостей чекає знайомство з обрядовими піснями, хореографічними постановками та стародавніми обрядами, які передавалися з покоління в покоління.
Що зробить цей вечір особливим:
Зворушливі різдвяні коляди та щедрівки у виконанні заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю «ВЕРХОВИНА».
Незабутній вечір у компанії знаменитого товариства «БОЙКІВЩИНА».
Вражаючі хореографічні постановки, які перенесуть вас у серце народних традицій.
Справжні бойківські обряди, які відкриють красу автентичної культури.
Цей вечір – не просто концерт, а справжнє свято для душі, яке обʼєднує музику, традиції та родинну атмосферу.
Організатори запрошують усіх охочих долучитися до святкового дійства, яке подарує тепло, радість і незабутні емоції. Святкування Різдва з бойківським колоритом стане ідеальним завершенням року!
«Зустріньте різдвяний вечір у компанії бойківського ґазди та його родини! Навчіться стародавньої колядки, яку досі співають на Бойківщині, і виконайте її разом із колядниками. Це справжня мандрівка у світ унікальних обрядів і традицій», – кличуть на унікальну подію організатори VINIL concert agency.
Придбати квитки можна просто зараз за посиланням. Не пропустіть можливість стати частиною цієї унікальної події!