На гостей чекає програма, сповнена щирих емоцій

Відомий автор і виконавець популярних хітів, серед яких «Чорні брови», «Ліфт», «Романтично» та «Два ліхтарі», Нікіта Кісельов 14 грудня виступить у Львові зі своїм сольним концертом. Подія відбудеться у «Малевич: Concert Arena & Night Club» та розпочнеться о 20:00, зазначають організатори.

На слухачів чекає програма, сповнена душевної лірики, мелодійності та щирих емоцій. Звучатимуть добре відомі композиції, зокрема пісня «Романтично», що підкорила серця мільйонів, а також пісні, що продовжують об’єднувати закоханих з усього світу – «Ліфт», «У волоссі осінь», «Чорні брови» та інші. Гості зможуть насолодитися ніжними мелодіями, глибокими текстами та отримати емоції, що залишаться у пам’яті.

Концерт стане унікальною подією, здатною об’єднати людей різних поколінь, створивши теплу атмосферу через силу музики та слова.

«Запрошуємо відвідати захід та насолодитися живим виконанням найпопулярніших композицій виконавця. Нікіта Кісельов – романтика, яку ти відчуваєш серцем», – зазначають організатори.

Не пропустіть: 14 грудня / 20:00 – Малевич: Concert Arena & Night Club

Квитки можна придбати за посиланням.