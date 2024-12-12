З місця пригоди депутат втік

Депутат Сокирянської міської ради Роман Мартинюк уник покарання за смертельну ДТП, яку він скоїв в алкогольному сп'янінні. 35-річний водій на смерть збив жінку, яка з велосипедом йшла по узбіччю дороги в Сокирянах. В суді обвинувачений щиро розкаявся, а суд взяв до уваги, що він утриманні має двох дітей та матір з інвалідністю, тому оштрафував його майже на 300 тис. грн.

Смертельна аварія в Сокирянах сталася 29 березня 2024 року. Правоохоронці тоді повідомляли, що водій напідпитку скоїв наїзд на жінку-пішохода, однак не зупинився, а втік з місця ДТП. Після розслідування справу передали до суду.

«Обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чим заздалегідь позбавив себе можливості правильно оцінювати дорожню обстановку і координувати власні дії, керував автомобілем марки Audi-A6. Він рухався у вечір по вул. О. Кобилянської в місті Сокиряни в напрямку села Коболчин. Проїхавши АЗС ANP обвинувачений проявив неуважність та самовпевненість у своїх діях, в результаті чого допустив наїзд на пішохода, яка вела велосипед і рухалась вздовж лівого краю проїзної частини дороги назустріч автомобілю», – йдеться у вироку Сокирянського районного суду від 28 листопада.

Внаслідок ДТП жінка загинула на місці. Під час судових дебатів Роман Мартинюк щиро каявся та неодноразово просив вибачення у потерпілого. Також він вказав, що повністю відшкодував майнову та моральну шкоду, а через те, що має на утриманні двох малолітніх дітей та мати з інвалідністю, просив суд призначити йому покарання не пов’язане з ув’язненням.

Потерпілий в суд не прибув, однак надіслав письмову заяву, в якій зазначив, що будь-яких претензій до обвинуваченого не має. Суддя Сокирянського районного суду Олександр Ратушенко зазначив, що кримінальне правопорушення, яке вчинив депутат, класифікується як тяжкий злочин. Однак суд врахував пом’якшуючі обставини, а саме щире каяття обвинуваченого. Окрім того, з міської ради Сокирян надіслали позитивну характеристику для депутата. Також захисник обвинуваченого надав довідку від головного лікаря Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, що Роман Мартинюк надав 98 тис. грн для закупівлі ліків для військовослужбовців, які отримали поранення. Також депутат постійно допомагає фронту і був неодноразовим донором крові для військовослужбовців.

Тож суд визнав винним Романа Мартинюку в смертельній ДТП і призначив йому штраф в розмірі 289 тис. грн, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк п’ять років. Цивільний позов потерпілого про відшкодування моральної шкоди суд залишив без розгляду. Також депутат повинен сплатити на користь держави витрати на залучення експертів в сумі понад 54 тис. грн. На вирок може бути подана апеляція.