Кутя – це головна страва Святвечора. За тридиціями, її першою ставлять на стіл, першою куштують – від найстаршого члена сім’ї до наймолодшого, а опісля вечері її залишають на столі, щоб душі рідних могли прийти в дім і повечеряти. Традиційно кутю готують з вареного зерна пшениці, проте зараз кухарі експериментують з різними видами круп. Шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує три варіації страви з різних каш – пшениці, перловки, булгура.

Кутя з перловки

Інгредієнти:

перлова крупа – 250-300 г;

сушена журавлина – 50 г;

сік половини лимона;

мак – 50 г;

родзинки – 30 г;

волоські горіхи – 50 г;

мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Перлову крупу потрібно промити, замочити в холодній воді й залишити на ніч за кімнатної температури.

Мак залийте окропом на 30 хвилин, щоб він розбух. Потім процідіть через сито та перетріть у ступі або в блендері.

У ємності перемішайте всі інгредієнти, додайте лимонного соку з медом. Залиште кутю настоятися як мінімум 30 хвилин.

Плюс цього варіанту куті у тому, що крупу для страви не треба варити, а просто залити водою на ніч. Тому таку кутю ви зможете приготувати й за відсутності світла, якщо у вас електроплита.

Кутя з пшениці

Інгредієнти:

пшениця – 1 склянка;

вода – 4 склянки;

вершкове масло для «Щедрої куті» – 50 г , або соняшникова олія для пісної куті – 2 ст. л.;

мед – 2-3 ст. л.;

мак – 2 ст. л.;

волоські горіхи – 1 жменя;

курага – 100 г;

родзинки – 1 жменя;

лимон – 1 шт.;

корінь імбиру – 1 см.

Спосіб приготування:

Склянку пшениці потрібно залити 4 склянками води та залишити на ніч, щоб набухла. На наступний день злийте воду і знову залийте 4 склянками води. Тепер варіть її 1 годину на маленькому вогні до готовності. Якщо після готовності пшениці ще залишиться вода, то її потрібно злити.

У теплу кашу покладіть 50 г вершкового масла, щоб смак пшениці був більш насиченим. Якщо готуєте пісну кутю, замініть на соняшникову олію.

Наріжте кубиками курагу. Якщо курага тверда, то попередньо запарте її в окропі на 5 хвилин. Додайте порізану курагу разом із родзинками до каші. Туди ж насипте маку та натріть 1 см кореня імбиру. Порубайте жменю волоських горіхів та додайте їх у суміш. Перемішайте кашу. Натріть цедру лимона на дрібній терці та додайте її разом з медом.

Скропіть суміш лимонним соком і ще раз добряче перемішайте. Залиште кутю настоюватись у холодильнику мінімум на 2 години.

Кутя з булгура

Інгредієнти:

булгур – 250-300 г;

журавлина – 50 г;

сік одного лайма;

мак – 50 г;

родзинки – 30 г;

волоські горіхи – 50 г;

мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Відваріть булгур до готовності. Це займе приблизно 15 хвилин часу. Перекладіть готову крупу у друшляк, промийте холодною водою та дайте воді стекти.

Залийте мак окропом на 30 хвилин, щоб він набряк. Процідіть через сито та перетріть в ступі або в чаші блендера.

У невеликій ємності змішайте всі інгредієнти, перемішайте, додайте меду та соку лайма. Залиште кутю настоятися мінімум 30 хвилин