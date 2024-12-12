Три рецепти куті з різних видів каш
Час готуватися до Різдва0
До теми
Кутя – це головна страва Святвечора. За тридиціями, її першою ставлять на стіл, першою куштують – від найстаршого члена сім’ї до наймолодшого, а опісля вечері її залишають на столі, щоб душі рідних могли прийти в дім і повечеряти. Традиційно кутю готують з вареного зерна пшениці, проте зараз кухарі експериментують з різними видами круп. Шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує три варіації страви з різних каш – пшениці, перловки, булгура.
Кутя з перловки
Інгредієнти:
- перлова крупа – 250-300 г;
- сушена журавлина – 50 г;
- сік половини лимона;
- мак – 50 г;
- родзинки – 30 г;
- волоські горіхи – 50 г;
- мед – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Перлову крупу потрібно промити, замочити в холодній воді й залишити на ніч за кімнатної температури.
Мак залийте окропом на 30 хвилин, щоб він розбух. Потім процідіть через сито та перетріть у ступі або в блендері.
У ємності перемішайте всі інгредієнти, додайте лимонного соку з медом. Залиште кутю настоятися як мінімум 30 хвилин.
Плюс цього варіанту куті у тому, що крупу для страви не треба варити, а просто залити водою на ніч. Тому таку кутю ви зможете приготувати й за відсутності світла, якщо у вас електроплита.
Кутя з пшениці
Інгредієнти:
- пшениця – 1 склянка;
- вода – 4 склянки;
- вершкове масло для «Щедрої куті» – 50 г , або соняшникова олія для пісної куті – 2 ст. л.;
- мед – 2-3 ст. л.;
- мак – 2 ст. л.;
- волоські горіхи – 1 жменя;
- курага – 100 г;
- родзинки – 1 жменя;
- лимон – 1 шт.;
- корінь імбиру – 1 см.
Спосіб приготування:
Склянку пшениці потрібно залити 4 склянками води та залишити на ніч, щоб набухла. На наступний день злийте воду і знову залийте 4 склянками води. Тепер варіть її 1 годину на маленькому вогні до готовності. Якщо після готовності пшениці ще залишиться вода, то її потрібно злити.
У теплу кашу покладіть 50 г вершкового масла, щоб смак пшениці був більш насиченим. Якщо готуєте пісну кутю, замініть на соняшникову олію.
Наріжте кубиками курагу. Якщо курага тверда, то попередньо запарте її в окропі на 5 хвилин. Додайте порізану курагу разом із родзинками до каші. Туди ж насипте маку та натріть 1 см кореня імбиру. Порубайте жменю волоських горіхів та додайте їх у суміш. Перемішайте кашу. Натріть цедру лимона на дрібній терці та додайте її разом з медом.
Скропіть суміш лимонним соком і ще раз добряче перемішайте. Залиште кутю настоюватись у холодильнику мінімум на 2 години.
Кутя з булгура
Інгредієнти:
- булгур – 250-300 г;
- журавлина – 50 г;
- сік одного лайма;
- мак – 50 г;
- родзинки – 30 г;
- волоські горіхи – 50 г;
- мед – 1 ст. л.
Спосіб приготування:
Відваріть булгур до готовності. Це займе приблизно 15 хвилин часу. Перекладіть готову крупу у друшляк, промийте холодною водою та дайте воді стекти.
Залийте мак окропом на 30 хвилин, щоб він набряк. Процідіть через сито та перетріть в ступі або в чаші блендера.
У невеликій ємності змішайте всі інгредієнти, перемішайте, додайте меду та соку лайма. Залиште кутю настоятися мінімум 30 хвилин