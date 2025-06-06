Паста, зроблена з кабачків, може стати чудовою альтернативою спагеті. У цьому рецепті важливо правильно обрати ширину смужок для майбутньої пасти, щоб кабачок тримав форму під час приготування, але в той же час встиг повністю приготуватись.

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

кабачки – 350 г;

помідори – 200 г;

сметана 15% жирності – 150 г;

сир – 50 г;

пучок свіжої зелені;

сіль, паприка за смаком.

Спосіб приготування:

Наріжте куряче філе зручними шматочками. Кабачок наріжте тонкою соломкою або смужками – очищувати від шкірки не потрібно. Помідори подрібніть, а твердий сир натріть на дрібній тертці (приблизно 50 грамів). Якщо сиру немає, страва залишиться смачною і без нього. Свіжу зелень також подрібніть, пишуть «Вікна».

Розігрійте сковорідку й викладіть на неї куряче філе. Приправте паприкою за смаком. Обсмажуйте м’ясо на середньому вогні під кришкою до напівготовності, це займе близько 10 хвилин.

Додайте до філе нарізаний кабачок. Посоліть і тушкуйте під кришкою ще 2 хвилини. Добре перемішайте, додайте подрібнені помідори та сметану, знову перемішайте.

Готуйте все разом ще 10-13 хвилин на середньому вогні, періодично помішуючи. Під час подачі посипте страву тертим сиром і зеленню або додайте ці інгредієнти безпосередньо до страви на сковорідці.