Стівен Спілберг має у планах також фільм «Тарілка»

77-річний режисер Стівен Спілберг планує екранізувати науково-фантастичний бестселер «Війна старого» (Old Man’s War) Джона Майкла Скалці. Фільм наразі перебуває у процесі розробки. Інформація про кастинг ще не надходила.

«У центрі сюжету – 75-річний Джон Перрі, який йде в армію після втрати дружини та найкращого друга. Його свідомість переносять у генетично вдосконалене молоде тіло, що дає йому другий шанс на життя на полі бою. Якщо виживеш — отримаєш щедру ділянку для проживання на будь-якій з трудом здобутій колоніальній планеті. Джон Перрі погодився на таке, хоча не мав жодного уявлення, що на нього очікує. Бо справжня бійка точиться за багато світлових років від рідного дому і є набагато запеклішою, ніж він уявляє, ну а те, ким він став, — взагалі за межами розуміння. Джон воює разом із молодшою ​​версією своєї дружини. Це її тіло, але з чужим розумом, проте Джон намагається відродити втрачене кохання серед міжгалактичної війни», – так викладено сюжет.

Наразі Спілберг завершує підготовку до знімань фільму «Тарілка» (The Dish), фантастичної картини з Емілі Блант, Джошем О’Коннором, Колманом Домінго та Коліном Фертом. У лютому фільм зніматимуть в Нью-Джерсі. «Тарілка» заснована на оригінальному сценарію, написаному сценаристом «Парку Юрського періоду» Девідом Кеппом.

Стрічка розповідає про НЛО, а Емілі Блант гратиме головну роль. Universal призначила вихід фільму на 15 травня 2026 року. Лише після завершення роботи над «Тарілкою» Спілберг візьметься за «Війну старого».

До слова, трилогія Джона Скалці перекладена українською.