Кримінальна чорна комедія з Коліном Фарреллом і Вуді Гаррельсоном «7 психопатів», екранізація роману Вірджинії Вульф із Тільдою Свінтон «Орландо» та науково-фантастична анімація «Володарі часу» вийдуть узимку в український кінопрокат. Кінокомпанія «Артхаус Трафік» підготувала для глядачів три знакові фільми, кожен з яких став особливою подією у світовому кінематографі.

З 19 грудня можна буде подивитися кримінальну чорну комедію «7 психопатів» (2012). Стрічка створена Мартіном Макдоною, оскароносним британсько-ірландським режисером, який відомий за фільмами «Залягти на дно у Брюґґе», «Банші Інішерина» та «Три білборди за межами Еббінґа, Міссурі».

Головний герой фільму – сценарист Марті, який переживає творчу кризу. Одного разу він випадково втягується у кримінальну авантюру своїх друзів, що викрадають собак і повертають їх за винагороду. Коли вони цуплять улюбленого пса жорстокого ґанґстера, їхня афера перетворюється на божевільну пригоду з перестрілками, гонитвами та неочікуваними поворотами. І все це дивним чином допомагає Марті написати його новий сценарій під назвою «Сім психопатів». У фільмі зібрався зірковий акторський склад: Колін Фаррелл («Банші Інішерина», «Джентльмени»), Сем Роквелл («Кролик Джоджо»), Вуді Гаррельсон («Трикутник смутку»), Крістофер Вокен («Кримінальне чтиво»), Том Вейтс («Локрична піца»), Еббі Корніш («Три білборди за межами Еббінґа»), Ольга Куриленко («007: Квант милосердя»).

Фільм номінувався на премію BAFTA як «Найкращий британський фільм» та отримав премію «Вибір народу» на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

З 2 січня у прокат вийде фентезійно-історична драма «Орландо» (1992, на головному фото) з Тільдою Свінтон у головній ролі. Це номінована на два «Оскари» екранізація однойменного роману Вірджинії Вульф. Стрічка режисерки Саллі Поттер уже три десятиліття підтверджує свій культовий статус: ще після її виходу, у 1993 році газета The New York Times передрікала, що «Орландо» стане класикою і зразком для незалежних режисерів; пізніше, у 2007, картина ввійшла у список 1000 фільмів, які потрібно подивитися, перш ніж померти, від іншого авторитетного видання, британської газети The Guardian; а у 2020 журнал Vogue присвятив фільму статтю, в якій заявив, що «Через три десятиліття “Орландо” Саллі Поттер актуальніший ніж будь-коли».

Події стрічки відбуваються у Лондоні 17 століття. Орландо – молодий та вродливий аристократ привертає увагу королеви Єлизавети I. Коли її величність наказує юнаку не дорослішати й не старіти, Орландо підкоряється. Дивним чином йому вдається упродовж століть. Аж раптом одного дня Орландо прокидається жінкою.

З 13 лютого на великих екранах демонструватимуть науково-фантастичний фільм «Володарі часу» (1982), який зацікавить і дорослих, і дітей. Це новітня реставрація шедевра анімації від знаменитого режисера Рене Лалу та художника коміксів Мьобіуса (також працював над культовими фільмами «Пʼятий елемент» і «Той, хто біжить по лезу»).

А поки цей фільм не вийшов у прокат, не варто нудьгувати! Адже в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV можна знайти світові та українські новинки кіно, перевірену часом класику, культові серіали та інші унікальні кінопропозиції. Зі SWEET.TV вечір гарантовано буде цікавим!

Сюжет розгортається навколо капітана зорельота, який отримує сигнал лиха з далекої планети. Він дізнається, що в біді опинився син його друга – маленький хлопчик, який лишився сам на цій дикій планеті. Капітан вирішує негайно рушити на порятунок дитини, але на борту його космічного корабля є пасажири, яким ця ідея не подобається.

Для створення мультфільму аніматори вручну намалювали понад 70 тисяч кадрів. Стрічка отримала приз за найкращий дитячий фільм на Fantafestival та номінувалася на премію «Сатурн».

«7 психопатів», «Орландо» й «Володарі часу» складають зимовий сезон ретроспективної серії від «Артхаус Трафік». Раніше кінокомпанія вже демонструвала на великих екранах такі класичні фільми як «Мрійники», «Колір граната», «Виживуть лише коханці», «Пролітаючи над гніздом зозулі», «Чунцінський експрес», «Піаніст» і багато інших.