Фільм «Громовержці*» можна переглянути на SWEET.TV

Фільм «Громовержці*» став касовим лідером у перший прем’єрний тиждень і отримав на Rotten Tomatoes 88% від критиків і 93% від глядачів. І це не дивно, адже тут є цікава історія з внутрішньою філософією, улюблені герої з минулих фільмів Marvel і неймовірні спецефекти. Переглянути стрічку «Громовержці*» українською і без реклами можна на SWEET.TV.

Про що фільм «Громовержці*»

Головна героїня Олена виконує нове завдання своєї керівниці – Валентини Аллеґри де Фонтейн, попри попередження, що та щось приховує. Бакі Барнс, який став конгресменом, починає власне розслідування щодо Валентини.

І коли Олена стикається з іншими агентами, які теж опинилися у пастці де Фонтейн, з’являється Боб – загадковий чоловік, який не пам’ятає, хто він, але має неймовірні здібності. Але часу на знайомство немає, адже Валентина прагне всіх вбити.

То що приховує ця владна жінка і чим це загрожує світу? Подивитися фільм «Громовержці*» онлайн і офлайн українською без реклами можна на SWEET.TV.

Факти про кіно

Флоренс П’ю стрибнула з другої по висоті будівлі у світі – хмарочоса Merdeka 118 в Куала-Лумпур, це понад 670 метрів. Спочатку акторці заборонили це робити. Але вона була налаштована рішуче і написала листа Кевіну Файгі, щоб переконати його дозволити їй зробити цей трюк: «Я була зухвалою дівчинкою, яка писала Кевіну: «Це буде те, що треба для престуру, ми повинні це зробити!». У результаті я зістрибнула, тому що обожнюю висоту, – сказала акторка. – Мій дублер, координаторка і я – всі ми тепер рекордсмени Книги рекордів Гіннеса!».

Режисером «Громовержців*» став новачок MCU Джейк Шреєр. Він зняв «Паперові міста» та брав участь у створенні «Безсоромних» і «Зоряних воєн: Кістяка команди». Також у нього за плечима – робота над музичними кліпами для Джастіна Бібера, Селени Гомес, Холзі та ін.

Спочатку Шреєр не планував знімати супергероїку, але вирішив поборотися за «Громовержців*» через Флоренс П’ю: «Я її великий шанувальник. Відтоді як вийшла «Леді Макбет» за участю Флоренс, я просто відчував, що повинен скористатися будь-якою можливістю попрацювати з нею». Свою недосвідченість у супергеройській тематиці режисер компенсував ретельним опрацюванням мотивації та болю персонажів.

Над сценарієм працювала Джоанна Кало, відповідальна за популярний мультсеріал «Кінь БоДжек», серіал «Ведмідь». Вона є лауреаткою «Еммі» та отримувала нагороди від Гільдії продюсерів і Гільдії сценаристів.

Про що зірочка у назві? Під час пітч-зустрічі Шреєр запропонував, щоб один із постерів або трейлерів фільму мав зірочку в назві, що означало б, що їм потрібно «придумати щось краще». Зрештою цей символ так і залишився. Але через деякий час назву змінили на «Нові месники», однак офіційною залишилася «Громовержці*». В інтернеті навіть з’явилося відео, як Себастіан Стен ходить містом та змінює афіші, на яких зображений його герой.

Ранні версії «Громовержців*» у сценарії містили таких героїв, як Червоний Халк і Барон Земо. А Агент США мав бути антагоністом, який би виконував брудні задачі Валентини заради сироватки суперсолдата.

У фільмі персонажі зображені як група невдах-антигероїв, змушених працювати разом, щоб вижити. У коміксах оригінальні «Громовержці» насправді були командою суперлиходіїв, які видавали себе за супергероїв. А їхнім очільником був барон Земо, засновник Гідри.

Основою персонажа Мел (Джеральдін Вішванатан) став образ Меліси Голд (Співочої птиці), супергероїні, яка була однією із засновниць команди «Громовержців» у коміксах. Тут вона звичайна людина, яка працює секретаркою, але має медальйон із пташкою, що є відсиланням до коміксів.

Це заключний фільм 5-ї фази кіновсесвіту Marvel.

Цей фільм вийшов на екрани 2 травня 2025 року, у 17-ту річницю кіновсесвіту Marvel.

Шреєр порівнював динаміку персонажів з динамікою у фільмах «Скажені пси» (1992), «Ронін» (1998) та «Місія нездійсненна: протокол «Фантом» (2011), в основі яких – «неправильна» команда, що змушена працювати разом.

Тизер-трейлер фільму містив кадри зі Скарлетт Йоганссон. Однак акторка попросила видалити її з фільму, оскільки вона не мала до нього жодного стосунку.

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