Жительці Київщини загрожує до 8 років тюрми

На Київщині Служба безпеки України затримала шахрайку, яка вимагала 1 млн грн у дружини полоненого захисника «Азовсталі» в обмін на звільнення військового. Зловмисницю затримали під час отримання нового переказу від потерпілої. Про це повідомили в пресцентрі СБУ в четвер, 12 грудня.

Як встановило слідство, шахрайка обіцяла родинам оборонців Маріуполя допомогти із поверненням українських захисників додому і вимагала гроші «для прискорення процесу». Правоохоронці задокументували факт отримання шахрайкою майже 1 млн грн від дружини захисника «Азовсталі», який перебуває у російському полоні.

Під час спілкування із дружиною захисника зловмисниця розповідала про начебто особисті зв'язки в адміністрації російської тюрми, в якій тримають військового. Шахрайка також маніпулювала важким психоемоційним станом потерпілої й погрожувала її поганими наслідками для полоненого у випадку не одержання грошей, зазначають в СБУ.

Скриншоти листувань шахрайки з потерпілою (Фото СБУ)

Правоохоронці затримали зловмисницю у неї вдома, коли та одержала новий переказ грошей від потерпілої. У затриманої вилучили мобільний телефон і банківські картки із доказами її злочинів.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Службі безпеки України громадянам радять негайно звертатись Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених у разі, якщо невідомі вимагають грошей за «визволення» родича з полону. Повідомити про випадки шахрайства можна:

за номерами +38 044 321-11-21, +38 098 321-11-21;

у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram за номером +38 067 650-83-32;