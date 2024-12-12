Тепло буде навіть в умовах блекаутів

На території одного з теплопостачальних підприємств Рівненщини запущено в роботу вже третю газопоршневу когенераційну машину – повідомляє Суспільне Рівне.

«Одна така когенераційна машина потужністю 260 кВт здатна забезпечити роботу котельні потужністю 20 МВт – а це 7000 осель українців», – зазначає Олександр Збанко, генеральний директор Viessmann Climate Solutions в Україні.

Модернізація котельні гарантовано забезпечує електрикою власні потреби об’єкта та дозволяє постачати тепло мешканцям міста в разі відсутності електроенергії. Мовиться про школи, лікарні, об'єкти місцевої критичної інфраструктури, промисловість та великий бізнес.

Когенераційні установки Viessmann допомагають стабілізувати ситуацію

Модернізація котельні дозволить постачати тепло навіть у блекаути

«Обладнання Viessmann дозволяє реалізувати принцип розподіленої системи енергопостачання та захистити від атак Росії енергетичний сектор України. На черзі – Черкаська, Хмельницька та Львівська область. Наразі сервісною службою виробника проводиться контрольна оцінка обладнання, яке було запущене в роботу напередодні опалювального сезону. Це оптимальний варіант швидкого вирішення проблеми енергопостачання в зонах зруйнованих та пошкоджених ТЕЦ та ГЕС», – підкреслив Збанко.

Когенераційна установка Viessmann дозволяє захистити енергетичний сектор України

На Рівненщині запрацювала третя когенераційна установка: дивіться відео

Фахівці Viessmann зазначають, що за умов навантаження 24/7, всі елементи когенераційних установок розраховані на моторесурс в 40 000 годин. В окремому шумопоглинальному корпусі окрім двигуна з генератором та системою автоматики наявні всі гідравлічні елементи замкнутого контуру утилізації теплоти та необхідних систем для роботи двигуна – у порівнянні з ноунейм обладнанням, технологія, розроблена німецьким виробником, дозволяє не тільки досягти більшої ефективності, а й зменшити більш ніж у 2 рази вплив на навколишнє середовище.

Нагадаємо, це вже третя когенераційна установка, яку комунальне підприємство запустило в роботу, триває підготовка до потенційних відключень та блекаутів через обстріли критичної структури росіянами.