Також під час відключень світла українцям радять користуватися повербанками

В умовах погодинних відключень світла в Україні не завжди вдається вчасно зарядити гаджети, що створює незручності для багатьох. Щоб ваш телефон довше тримав заряд у таких ситуаціях, варто дотримуватися кількох рекомендацій, пише Telegraf.

Варто увімкнути енергоощадний режим, зменшити яскравість екрана та вимкнути фонові програми. Під час відключень не варто користуватися Wi-Fi, Bluetooth і GPS, якщо телефон розряджений або в цьому немає потреби.

Також під час відключень завжди варто мати завчасно заряджений повербанк. Зберігати його слід у сухому і прохолодному місці та слідкувати, щоб він не перегрівався.

Однією з поширених помилок є заряджання телефону до 100%. Оптимальним вважається рівень заряду 80%. Водночас не варто допускати повного розряду батареї, тобто 0%. Так ємність батареї довше лишатиметься на високому рівні.

Окрім цього, не залишайте телефон на зарядці без нагляду – особливо тоді, коли світло щойно включили. Напруга в мережі ще нестабільна, і це може зашкодити телефону. Краще почекати 15 хвилин, аби не було стрибків напруги та телефон не згорів.