Як соціальні працівники патрулюють у Львові, щоб виявляти бездомних людей
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 грудня
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У четвер, 11 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Знайти і допомогти. З настанням холодів соцпрацівники Львова посилюють патрулювання, шукаючи бездомних людей.
- Після важкої ДТП все ж буде ходити. Лікарі під час операції відновили 15-річному хлопцю розірваний сідничний нерв.
- Зловили нелегальних провідників. Прикордонники разом з правоохоронцями Яворівського району викрили 20-річного місцевого жителя.
- Рятувальники Львівщини матимуть сучасну навчальну аудиторію. Її облаштували завдяки фінансуванню польського уряду.
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