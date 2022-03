Міжнародна хакерська команда Anonymous зламала базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії попри війну в Україні. Про це самі хакери повідомили у Twitter.

У мережу виклали майже 10 Гб інформації, що містять дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle тощо.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj