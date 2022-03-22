Nestle раніше заявила, що не буде виходити з російського ринку, адже вважає роботу там етичною

Міжнародна хакерська команда Anonymous зламала базу даних найбільшої у світі харчової компанії Nestle, яка відмовилася йти з ринку Росії попри війну в Україні. Про це самі хакери повідомили у Twitter.

У мережу виклали майже 10 Гб інформації, що містять дані електронної пошти, паролів, бізнес-клієнтів Nestle тощо.

JUST IN: The #Anonymous collective has leaked the database of the largest food company in the world, Nestlé. Leaked 10GB data of emails, passwords, Nestlé business costumers, etc. #OpRussia #boycottnestle #PullOutOfRussia pic.twitter.com/rvVkn0ygxj — Anonymous TV (@YourAnonTV) March 22, 2022

Ознайомитися з даними, опублікованими хакерами, можна перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, що напередодні хакерське угруповання Anonymous повідомило, що ті міжнародні компанії, які продовжують вести свою діяльність на території РФ, стануть їхніми «мішенями». Хакери опублікували файл із логотипами 41 компанії, які й надалі працюють у РФ, і надало їм 48 годин на призупинення бізнесу на території держави-агресорки.

Раніше стало відомо, що найбільша у світі компанія-виробник харчових продуктів Nestle не буде виходити з російського ринку, адже вважає роботу там етичною, попри збройну агресію Росії в Україні.