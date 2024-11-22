Політикиня пропонувала мобілізувати до ЗСУ всіх членів Конгресу США, які голосували за закон про допомогу Україні

Республіканка та прихильниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Ґрін долучиться до роботи у новому Департаменті з питань ефективності уряду (DOGE), очолюваному Ілоном Маскам та Вівеком Рамасвамі. Політикиня відома своїми конспірологічними заявами про Україну для припинення військової допомоги.

Про включення до штабу DOGE Марджорі Тейлор Ґрін повідомила у соцмережі Ілона Маска Х 21 листопада. За її словами, вона очолить новостворений підкомітет департаменту. Республіканське видання Fox News повідомило, що її підкомітет зосередиться на оптимізації діяльності федерального уряду та скорочення бюрократії.

«Я рада очолити цей новий підкомітет, створений для роботи рука об руку з президентом Трампом, Ілоном Маском, Вівеком Рамасвамі та всією командою DOGE. Ми виявимо та будемо розслідувати випадки марнотратства, корупції та абсолютно марних частин нашого федерального уряду», – заявила Ґрін.

Марджорі Тейлор Ґрін виступає проти підтримки України, озвучуючи проросійські наративи та конспірологічні теорії нібито про «утиски християн» та «біолабораторії» в Україні. Політикиня пропонувала припинити фінансування для допомоги Україні до проведення виборів, а також висунула пропозицію, щоб усіх, хто голосував за закон про допомогу Україні, мобілізували до ЗСУ.

У червні Ґрін підтримала відомого проросійськими заявами директора Інституту Рона Пола Деніела Макадамса, який звинуватив американських уряд у фінансування сайту Texty.org – тоді інтернет-видання опублікувало дослідження «Американські гойдалки. Від трампістів до комуністів, хто і як агітує за припинення допомоги Україні». Марджорі Тейлор Ґрін закликала внести Texty.org.ua до списку терористичних організацій, оскільки сайт нібито «створив чорний список американських громадян».Втім, посольство США в Україні в коментарі «Радіо Свобода» заявило, що Державний департамент США «не брав жодної ролі чи участі в згаданому проєкті».