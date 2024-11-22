15-річний студент з Луцька повідомив про фейкові замінування міських шкіл та ліцеїв, вимагаючи мільйон гривень викупу. Його розшукали поліцейські та порушили кримінальну справу.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Волинської області, у четвер, 21 листопада, до поліції звернувся директор одного з ліцеїв, який повідомив, що на електронну адресу установи надійшов лист з інформацією про замінування низки навчальних закладів в обласному центрі. Мінер просив викуп – мільйон гривень.

Усі об’єкти перевірили спеціалісти-вибухотехніки, проводилась евакуація. На місці також працювала кінологічна служба. Жодних вибухових речовин правоохоронці не виявили.

Проаналізувавши номери телефонів, правоохоронці швидко встановили псевдомінера. Ним виявився 15-річний студент одного із коледжів обласного центру. Хлопець розповів, що про це його попросили знайомі, які не хотіли йти на навчання.

Окрім цього, поліцейські встановили причетність хлопця до неправдивого повідомлення про замінування закладів освіти у Луцьку 19 листопада.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 ККУ. Йдеться про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Слідство триває.